Tragico incidente in miniera a Degaña: 5 morti e 4 feriti

È di 5 morti e 4 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto attorno alle 9.30 di stamane in una miniera situata a Degaña, nelle Asturie (Spagna): lo hanno confermato i servizi d'emergenza locali. Stando alle ultime informazioni, al momento non risulterebbero ulteriori dispersi.

Media locali parlano di una "esplosione", per cause al momento non determinate, avvenuta all'interno della miniera. Sul posto erano in corso ispezioni per valutare l'attivazione di nuovi progetti legati al grafite. Il governatore delle Asturie, Adrián Barbón, ha dichiarato due giorni di lutto ufficiale.