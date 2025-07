Trump arrivato in Scozia, prime proteste ad accoglierlo

Il presidente americano Donald Trump, è giunto stasera in Scozia a bordo dell'Air Force One, per una visita privata di 5 giorni in cui si dedicherà a visitare due resort di lusso di proprietà della sua famiglia, ma avrà anche incontri politici informali con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il premier britannico Keir Starmer.

Trump - la cui madre aveva origini scozzesi - è stato accolto nell'aeroporto Prestwick, presso Glasgow, dal capo del governo locale scozzese, John Swinney, con il quale ha detto di voler discutere di diverse sue iniziative economiche. Il programma prevede poi lo spostamento in elicottero a Turnberry, nella contea dell'Ayrshire, dove The Donald possiede uno dei suoi due resort-golf club.

Fuori dall'aeroporto non è mancato un primo gruppo di manifestanti decisi a protestare contro di lui. Alcuni indossavano cappelli rossi simili a quelli dei sostenitori trumpiani Usa del movimento Maga (Make America Great Again), ma con su scritto 'Scotland is already great' (la Scozia è già grande): in segno di rifiuto degli affari privati che il presidente-magnate intende promuovere nella nazione settentrionale del Regno Unito.