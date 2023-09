Tokyo, apertura in rialzo dello 0,74% La Borsa di Tokyo ha avviato l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'andamento degli indici statunitensi. Il Nikkei segna un guadagno dello 0,74%, in attesa di nuovi dati dalla Cina. Lo yen si indebolisce sul dollaro a 147,30, mentre si apprezza a 156,80 sull'euro.