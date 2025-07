Tassazione ai super ricchi nella dichiarazione dei leader Brics

I diplomatici brasiliani hanno raggiunto un accordo con gli sherpa degli altri Paesi Brics per includere il sostegno alla tassazione dei super ricchi nel comunicato congiunto dei ministri delle Finanze e i presidenti delle banche centrali dei Paesi del blocco, che si riuniscono domani. Gli stessi concetti dovrebbero essere ripresi dalla dichiarazione finale del vertice dei leader del Brics di domenica e lunedì, a Rio de Janeiro, sotto la presidenza del Brasile. Lo riporta il quotidiano Valor Econômico.

L'accordo, raggiunto durante le riunioni preparatorie rappresenta un importante passo avanti, secondo i diplomatici. Il testo prevede il sostegno alla lotta globale contro l'evasione fiscale, in linea con le proposte in discussione alle Nazioni Unite, e il lancio di un'iniziativa per estendere la cooperazione tra le autorità fiscali dei Brics.

I negoziatori hanno raggiunto inoltre un consenso per includere nel documento finale del vertice anche un paragrafo sulla governance del Fondo Monetario Internazionale, del finanziamento per la lotta ai cambiamento climatici, e sulla difesa del multilateralismo.