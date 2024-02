Swisscom chiude il 2023 con un utile in crescita del 6,7%

Swisscom, l'operatore tlc svizzero, chiude il 2023 con "un solido core business svizzero" e la controllata italiana Fastweb che, sottolinea una nota "continua a registrare buoni risultati". L'utile netto è aumentato del 6,7% a 1711 milioni di franchi svizzeri rispetto all'anno precedente. L'aumento dell'Ebitda è stato in parte compensato dai maggiori ammortamenti e da un risultato finanziario più basso. Rispetto all'esercizio precedente, il fatturato del gruppo è aumentato leggermente dello 0,2%, attestandosi a 11.072 milioni di franchi svizzeri. Nel core business svizzero il fatturato ha subito una leggera flessione, attestandosi a 8146 milioni di franchi (-0,8%). Il fatturato realizzato con i servizi di telecomunicazione è sceso complessivamente dell'1,3%, portandosi a 5377 milioni di franchi, mentre quello realizzato con i servizi IT per clienti commerciali è salito di 32 milioni di CHF (+2,8%). L'attività in Italia continua a registrare un andamento positivo. Rispetto all'anno precedente, la crescita del fatturato di Fastweb è del 6,1% a 2.633 milioni di euro.