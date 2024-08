Supercoppa: Mbappé e primo gol Real 'un sogno giocare qui'

"Sono molto felice d'aver iniziato a giocare per il miglior club del mondo, è un sogno". Kylian Mbappé è raggiante ai microfoni di Sky dopo aver vinto la Supercoppa europea con il Real Madrid e con il suo primo gol in blancos. "Il mister (Carlo Ancelotti, ndr) vuole che ci muoviamo molto, è un piacere giocare con questa rosa è la migliore del mondo. Col mister parliamo di tutto, mi hanno reso la vita molto semplice da quando sono arrivato e spero di restare qui per molti anni"