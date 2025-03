Strage di via Fani: istanza per ascoltare l'ex brigatista Lauro Azzolini

Valer Biscotti, il legale dei familiari dei caduti nella strage di via Fani, ha annunciato all'ANSA che presenterà istanza alla procura di Roma affinché venga ascoltato l'ex brigatista Lauro Azzolini. "Presenterò istanza nei prossimi giorni - ha detto - affinché Azzolini venga ascoltato in relazione all'intercettazione del marzo 2023, resa nota dall'inchiesta della giornalista Simona Zecchi, dove dice che in via Fani c'era anche un altro soggetto mai indagato".