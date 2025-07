Strage di Bologna, definitivo ergastolo per Bellini

E' definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e che causò la morte di 85 persone. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Cassazione che hanno anche ribadito la condanna a sei anni per l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero.