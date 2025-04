Stati Uniti: Hegseth avverte a Panama sulle minacce cinesi nelle Americhe

Gli Stati Uniti "non vogliono la guerra con la Cina", ma agiranno per scoraggiare le "minacce" cinesi nelle Americhe, ha avvertito oggi a Panama il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. "Non cerchiamo la guerra con la Cina... Ma insieme dobbiamo prevenire la guerra scoraggiando con fermezza e vigore le minacce cinesi in questo emisfero", ha dichiarato Hegseth nel secondo giorno della sua visita a Panama, il cui canale è al centro di una controversia tra Cina e Stati Uniti.