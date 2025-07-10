Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraStarmer-Macron, patto su nucleare è monito a nostri nemici
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Starmer-Macron, patto su nucleare è monito a nostri nemici

Starmer-Macron, patto su nucleare è monito a nostri nemici

'Ora sanno che Gb e Francia risponderebbero insieme ad attacco'

'Ora sanno che Gb e Francia risponderebbero insieme ad attacco'

'Ora sanno che Gb e Francia risponderebbero insieme ad attacco'

Il patto di coordinamento sull'uso congiunto dei rispettivi deterrenti nucleari indipendenti stretto da Regno Unito e Francia nell'ambito del vertice fra Keir Starmer ed Emmanuel Macron è un avvertimento "ai nostri avversari": i quali ora "sanno che le nostre due nazioni reagirebbero insieme" - in automatico - a un ipotetico attacco non convenzionale contro una di loro. Lo ha detto il premier britannico nella conferenza stampa congiunta finale tenuta nella base militare di Northwood, alle porte di Londra, dove è stata stata sottoscritta una dichiarazione formale ad hoc al riguardo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata