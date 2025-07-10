Starmer-Macron, patto su nucleare è monito a nostri nemici

Il patto di coordinamento sull'uso congiunto dei rispettivi deterrenti nucleari indipendenti stretto da Regno Unito e Francia nell'ambito del vertice fra Keir Starmer ed Emmanuel Macron è un avvertimento "ai nostri avversari": i quali ora "sanno che le nostre due nazioni reagirebbero insieme" - in automatico - a un ipotetico attacco non convenzionale contro una di loro. Lo ha detto il premier britannico nella conferenza stampa congiunta finale tenuta nella base militare di Northwood, alle porte di Londra, dove è stata stata sottoscritta una dichiarazione formale ad hoc al riguardo.