Sparatoria a Bad Nauheim: due morti, killer in fuga secondo la polizia

Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Bad Nauheim, in Assia. L'autore è in fuga, ha affermato un portavoce della polizia. Lo riferiscono i media tedeschi. "Allo stato attuale, non vi è alcun pericolo per i residenti", ha affermato il portavoce, pur non escludendo la possibilità che, oltre al killer ricercato, ci siano altre persone coinvolte.

La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio nei pressi di un complesso di condomini: la polizia ha isolato la zona davanti a un edificio di tre piani ed è in corso una caccia all'uomo anche con l'uso di un elicottero. "L'indagine è in corso", ha aggiunto il portavoce. Secondo la polizia, aggiungono i media tedeschi, non ci sono al momento indizi sul possibile autore né è chiaro se il killer e le vittime si conoscessero. Finora non sono state inoltre fornite informazioni sull'età e il sesso delle due persone rimaste uccise "per motivi investigativi".