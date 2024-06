'Sorrisi', Amadeus condurrà La Corrida sul Nove in autunno

Sorrisi.com, il sito di Tv Sorrisi e Canzoni, rivela in esclusiva quale forma stia prendendo la nuova avventura di Amadeus sul Nove, dove lo vedremo nella prossima stagione televisiva. Il suo primo programma di prima serata sarà una nuova edizione della Corrida, il papà di tutti i talent show che fu inventato da Corrado: la vedremo il prossimo autunno. Questo impegno si sommerà con Identity, il nuovo quiz show basato sul format di Soliti Ignoti, in onda sempre sul Nove il prossimo autunno. La Corrida - ricorda il sito del settimanale - è uno dei pilastri dell'intrattenimento italiano, non solo in tv: nacque come programma radiofonico nel 1968, mentre sul piccolo schermo debuttò nel 1986, presentato proprio da Corrado fino al 1997. Dopo la morte del conduttore lo show ebbe al timone anche Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), Flavio Insinna (nel 2011) e Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020).