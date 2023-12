Simone Biles arrabbiata per voci sulla gravidanza, Ginnastica

La pluricampionessa olimpica statunitense Simone Biles ha dato un duro sfogo sui social a causa delle voci su una presunta gravidanza. La ginnasta aveva postato una foto sul proprio account Instagram, ma poi è stata travolta dai commenti sulla sua pancia che molti 'followers' avevano interpretato come un segnale di 'dolce attesa'. Biles, sposata con il giocatore di football americano Jonathan Owens, ha smentito di essere incinta e ha espresso il suo disappunto per i commenti ricevuti. "Odio dover affrontare questo problema - ha detto - ma per favore smettetela di commentare questa foto o sul mio Instagram in generale sul fatto che io sia incinta. Non sono incinta". La precisazione della Biles arriva a pochi mesi dall'Olimpiade di Parigi e dopo l'impresa dei Mondiali dello scorso ottobre ad Anversa, dove l'americana, nel corso delle qualificazioni per conquistare le finali di specialità, aveva realizzato al volteggio uno 'Yurchenko doppio carpio', ovvero un tipo di salto, eseguito alla perfezione, che fino a quel momento avevano mostrato soltanto gli uomini. Valutato, bisogna precisare, con la nota di difficoltà più elevata nella ginnastica artistica femminile: 6,4.