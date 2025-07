Signorini, da 2015 triplicate frodi su pagamenti elettronici

Nel nostro Paese la quasi totalità delle operazioni fraudolente riguarda i pagamenti effettuati con carte di debito e di credito, carte prepagate o altre forme di moneta elettronica. Dal 2015 il numero delle frodi di questo tipo è quasi triplicato, da circa mezzo milione a poco meno di un milione e mezzo; l'ammontare complessivo è raddoppiato, raggiungendo i 120 milioni. L'aumento riflette l'accresciuto utilizzo di strumenti di pagamento elettronici più che un incremento dell'incidenza delle frodi. È bene ricordare che quest'ultima resta molto bassa. Tenuto anche conto dell'imposizione in Europa di requisiti di sicurezza particolarmente stringenti ("strong customer authentication"), le frodi oggi colpiscono in Italia solo lo 0,013 per cento delle transazioni e lo 0,018 per cento del relativo importo, valori non molto diversi da quelli di dieci anni fa. Né, del resto, i pagamenti cartacei sono immuni da rischi di smarrimento, furti, errori, imbrogli, falsificazioni. Insomma "Il Gatto e la Volpe sono sempre esistiti". Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini alla tavola rotonda 'L'innovazione tecnologica del mercato bancario e finanziario e le sfide per la tutela' indicandolo come uno dei rischi dell'innovazione tecnologica. La Banca d'Italia "accompagna l'evoluzione digitale nel mercato finanziario e promuove il dialogo con il mercato tramite iniziative quali Milano Hub, il Canale Fintech, la sandbox regolamentare, il Comitato Pagamenti Italia. L'innovazione digitale influenza i modelli di attività degli operatori, contribuendo alla nascita di nuovi soggetti, alla trasformazione degli intermediari tradizionali, all'aumento della concorrenza. Essa può e deve avere riflessi positivi per i clienti. Tra essi, un'offerta più personalizzata, una gamma più ampia di prodotti, costi più contenuti, un maggior ricorso a canali a distanza e a piattaforme tecnologiche, servizi accessibili in modo semplice, veloce e senza barriere fisiche o geografiche".