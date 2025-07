Siae, tra i 10 live più seguiti 2024 Pezzali all'Olimpico

Non solo grandi artisti internazionali. Tra i dieci live con più spettatori in Italia nel 2024, secondo il Rapporto Siae, c'è anche quello di Max Pezzali allo Stadio Olimpico, l'unico di un performer italiano, che ha raccolto oltre 64mila persone e si posiziona al nono posto in classifica. Al primo c'è il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia, con 102.894 biglietti staccati.

Ma il mondo dell'offerta musicale sta cambiando molto, così come i gusti, come nel caso del pubblico del jazz, cresciuto del 18,6%.