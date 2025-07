Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti della Striscia di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Lo afferma l'emittente israeliana Kan, citando fonti militari.

La quantità di forniture distrutte è stimata in oltre mille camion. "Abbiamo seppellito tutto e ne abbiamo persino bruciato alcune - ha dichiarato una delle fonti -. Ancora oggi ci sono migliaia di pacchi in attesa al sole e se non verranno trasferiti a Gaza saremo costretti a distruggerli".

La notizia della distruzione degli aiuti giunge mentre la crisi umanitaria per mancanza di cibo e beni di prima necessità peggiora di giorno in giorno a Gaza. La fonte citata da Kan ha attribuito la distruzione degli aiuti a un "problema nel meccanismo di distribuzione, che semplicemente non funziona".