Sergio Mattarella: La pace è un obiettivo irrinunciabile per l'Italia e l'Europa

Stati Uniti impongono nuove sanzioni a Russia e Iran per interferenze elettorali

Ahmed al-Sharaa incontra il clero cristiano: garanzie per le minoranze siriane

Boy George entusiasta per il concertone di Capodanno a Roma con i Culture Club

Giorgia Meloni propone Fabrizio Curcio come nuovo Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Romagna