Senato approva il ddl sul sequestro degli smartphone

L'Aula del Senato ha approvato con 89 sì, 18 no e 34 astenuti il disegno di legge che contiene la disciplina per il sequestro degli apparecchi elettronici come gli smartphone, i tablet e il pc. Il provvedimento, che ha come firmatari il senatore di FI Pierantonio Zanettin e la presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, Giulia Bongiorno, passa ora alla Camera. I senatori del Pd, come annunciato in Aula dal senatore Walter Verini, si sono astenuti insieme a quelli di Avs, mentre Italia Viva ha votato a favore insieme alla maggioranza. A votare contro sono stati solo i parlamentari del M5S.