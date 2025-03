Senato approva fondo per i viaggi della memoria ai campi di concentramento

L'Aula del Senato approva all'unanimità, con 144 sì, il disegno di legge che istituisce presso il ministero dell'Istruzione un fondo di 2 milioni di euro all'anno per il 2025, 2026 e 2027, "per promuovere e incentivare", i "viaggi della memoria" ai "campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado" per "far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la Shoah". Il provvedimento, che ha come prima firmataria la senatrice della Lega Daisy Pirovano, era già stato approvato dalla Camera e pertanto diventa definitivo.