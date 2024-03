Sedicenne colpisce un homeless al volto con una spranga

Un ragazzo di 16 anni che questa notte ha colpito con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana è ora indagato per tentato omicidio. Le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Sarzana, che sono intervenuti e hanno raccolto le dichiarazioni spontanee del ragazzo, assistito dalle avvocate Giuliana Feliciani e Valentina Antonini. Secondo quanto avrebbe raccontato il sedicenne, sarebbe scoppiato un alterco e il giovane avrebbe detto di essersi spaventato, pensando che il clochard volesse estrarre un coltello dalla tasca. Lo avrebbe colpito in pieno volto, con una spranga in ferro raccolta poco prima.