Scudo per le forze dell'ordine escluso dal disegno di legge Sicurezza, afferma Nevi

"E' giusto come è stato annunciato ieri dal governo e dal ministro Nordio che lo scudo per le forze dell'ordine non sia nel disegno di legge sulla Sicurezza, che già è un provvedimento complicato". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, ad Affaritaliani.it. "Il governo sta lavorando e studiando un provvedimento a parte, probabilmente un disegno di legge e non un decreto", dice ancora Nevi che aggiunge: "Non deve assolutamente essere un provvedimento che permette l'impunità a chi commette reati, anche se appartengono alle forze dell'ordine".