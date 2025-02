Sciame sismico a Santorini: 9mila evacuati dall'isola delle Cicladi

Quasi 9mila persone hanno deciso di lasciare Santorini a causa dello sciame sismico che sta interessando la celebre isola dell'arcipelago delle Cicladi. Più di seimila persone sono già partite a bordo di traghetti da domenica, ha detto all'emittente statale Ert il presidente dell'Associazione delle imprese di trasporto marittimo per passeggeri, Dionysis Theodoratos. Da parte sua, la compagnia di bandiera ellenica Aegean, ha in programma per oggi otto voli per Atene (quattro aggiuntivi oltre ai quattro regolari), su richiesta del ministero della Protezione civile. Secondo la compagnia, tra ieri e oggi circa 2.500-2.700 passeggeri saranno imbarcati alla volta della capitale greca, riporta Kathimerini.

Lo sciame sismico, che è aumentato di intensità da sabato, non accenna a diminuire: nelle prime ore di questa mattina, sono state registrati altri quattro terremoti di magnitudo pari o superiore a 4. La scossa più forte, di magnitudo 4,8, si è verificata alle 8.09, ora locale, con epicentro a 19 km al largo dell'isola di Amorgos, secondo l'Istituto geodinamico dell'Osservatorio nazionale di Atene. L'attività sismica potrebbe durare anche settimane, ha stimato l'Organizzazione per la pianificazione e la protezione Antisismica greca (Oasp).