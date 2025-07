Piccolo aereo da turismo cade sui monti in Austria, 4 morti

Dramma nel primo pomeriggio di sabato a Wald im Pinzgau, nel Land Salisburgo, dove un piccolo aereo è precipitato in una zona montuosa e ha preso fuoco, uccidendo tutte e quattro le persone a bordo, tre uomini e una donna, che secondo quanto afferma un portavoce della polizia locale, citata dai media austriaci, erano decollati dall'aeroporto Oberschleissheim, vicino a Monaco di Baviera, per un volo panoramico, ed erano molto probabilmente turisti tedeschi.

Il velivolo era un aliante con motore, si è schiantato in una zona boscosa e impervia nei pressi della Gerlosstrasse, vicino al confine tra i Länder di Salisburgo e del Tirolo. L'incidente ha innescato un incendio boschivo, rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma le operazioni di recupero sono state ostacolate dalla difficoltà di accesso al sito e dal rischio di esplosivi legati al sistema d'emergenza del paracadute.

Wald im Pinzgau si trova nella regione alpina del Pinzgau, nel distretto di Zell am See, a ridosso del Parco Nazionale degli Alti Tauri, in un'area molto frequentata da escursionisti e turisti. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica esatta dell'incidente e confermare con certezza le identità delle vittime.