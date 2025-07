Gaza foundation, 'due operatori umanitari Usa feriti da Hamas'

La Gaza foundation (Ghf) ha riferito che due operatori umanitari americani sono rimasti feriti mentre distribuivano cibo ai residenti della Striscia di Gaza. "Le prime notizie indicano che si è trattato di un atto ostile da parte di Hamas. Il fondo continua a indagare e aggiornerà la situazione con ulteriori informazioni non appena disponibili. Grazie a Dio i feriti non sono in pericolo di vita."

Il colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale dell'Idf, ha poi confermato che "l'organizzazione terroristica Hamas e altri gruppi terroristici a Gaza continuano a sabotare e a ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari, sia nei siti di consegna che lungo le vie di accesso".

"L'intero mondo deve schierarsi e condannare questo grave episodio, che rivela ancora una volta la crudeltà di Hamas - ha dichiarato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu -. L'Onu deve smettere di ostacolare l'operato della fondazione umanitaria e collaborare per garantire che possa continuare a operare in sicurezza a beneficio degli abitanti della di Gaza", ha aggiunto il premier.