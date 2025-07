Padre 15enne disperso nel Po aveva salvato altro figlio

Il padre del quindicenne sparito nelle acque del Po è riuscito a salvare un altro figlio mentre un terzo si è messo in salvo da solo raggiungendo la riva. Il 15enne invece è stato trascinato via dalla corrente e da ieri pomeriggio - con una pausa di qualche ora dovuta al maltempo - i vigili del fuoco lo cercano nelle acque del fiume Po dove, alla confluenza con il Ticino, si era tuffato con i fratelli. Secondo quando ricostruito, il ragazzo, residente a Pavia e di origine nordafricana, era con con la famiglia su una spiaggia sotto il ponte della Becca, nel comune di Linarolo. A un certo punto si è tuffato con i fratelli. Le correnti in quel tratto sono particolarmente insidiose.