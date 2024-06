Schlein, clima di aggressioni squadriste, impossibile discutere

"In questo clima di aggressioni verbali e fisiche, un'aggressione squadrista, intimidazioni, non è possibile discutere di riforme costituzionali che spaccano il Paese, come l'autonomia differenziata". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti davanti Montecitorio. "Per questi motivi il Pd, con il M5s, Avs e più Europa ha convocato e invita tutte le forze politiche sociali ad una piazza martedì prossimo, alle 17.30, in piazza Santi Apostoli per difendere l'unità nazionale contro l'autonomia differenziata e il premierato". "C'è un serio problema quando cominci ad assistere a ripetute intimidazioni, aggressioni verbali e fisiche: ieri ricordo che hanno iniziato intimando il silenzio alla nostra capogruppo Chiara Braga, dicendole di stare zitta, hanno continuato facendo per tre volte il simbolo della Decima Mas, e hanno proseguito ulteriormente con l'aggressione squadrista a danno del deputato Donno. Quindi è chiaro che c'è un problema, questo non è un clima in cui si può lavorare in questo Parlamento e si sta dando un pessimo spettacolo al paese". Bella Ciao? "Nessuno di noi potrebbe stare seduto qua dentro se non ci fosse stata Bella ciao".