Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
Scava buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia

Tragedia oggi a Montalto di Castro Marina, nel Viterbese, dove un 17enne romano è morto soffocato nella buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato per gioco. Da quanto appreso, il giovane insieme ai suoi due fratelli più piccoli, era uscito dal campeggio California dove stava villeggiando con la famiglia, e dopo essere andato sulla spiaggia libera adiacente, aveva scavato una profonda buca. Poi i fratelli erano andavi via lasciandolo solo. Quando il padre è andato a cercarlo ha trovato il corpo del ragazzo ormai senza vita. Inutli i soccorsi, allertata anche una eliambulanza.

