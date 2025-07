A Milano protesta in piazza Scala: 'La giunta Sala di dimetta'

Protesta in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, per chiedere le dimissioni della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, che a breve riferirà in aula del Consiglio comunale dopo la notizia dell'indagine a suo carico nelle inchieste dell'urbanistica.

I manifestanti, una trentina di persone, hanno portato in piazza un grande striscione con la scritta "Dimissioni giunta Sala. L'unica salvezza per Milano è la città pubblica", e un altro in cui si legge, "No ai bulli del mattone. San Siro bene comune". Il presidio è stato promosso, tra gli altri, da Cambiare rotta, Potere al popolo, Rifondazione comunista. "Giunta Sala devi andartene, dimissioni, dimissioni", scandiscono in coro i cittadini.

Nel frattempo fuori dal Comune si è creata una coda di cittadini che vorrebbero entrare a seguire la seduta del Consiglio, ma probabilmente in aula non ci sarà posto per tutti. In fila anche alcuni esponenti del Comitato Famiglie sospese, che dopo avere acquistato una casa non sono riusciti ancora a entrarci a causa del blocco dovuto alle inchieste. Un'altra sala è stata allestita a Palazzo Marino per permettere a chi non riuscirà a entrare di seguire lo streaming della seduta.