Rubio, Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov ha condiviso una "nuova idea" sull'Ucraina durante il loro incontro in Malesia. "Non si tratta di un nuovo approccio. È una nuova idea o un nuovo concetto che sottoporrò al presidente per discuterne", ha detto Rubio, mettendo in evidenza che non si tratta di qualcosa che "porta automaticamente alla pace, ma potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso".