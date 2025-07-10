Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraRubio, Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Rubio, Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina

Rubio, Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina

'Potrebbe aprire la strada a un percorso, la sottoporrò a Trump'

'Potrebbe aprire la strada a un percorso, la sottoporrò a Trump'

'Potrebbe aprire la strada a un percorso, la sottoporrò a Trump'

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov ha condiviso una "nuova idea" sull'Ucraina durante il loro incontro in Malesia. "Non si tratta di un nuovo approccio. È una nuova idea o un nuovo concetto che sottoporrò al presidente per discuterne", ha detto Rubio, mettendo in evidenza che non si tratta di qualcosa che "porta automaticamente alla pace, ma potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina