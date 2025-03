Rottura del vortice polare: atteso abbassamento delle temperature in Europa

L'arrivo della primavera è ormai prossimo: ad annunciarlo è il fenomeno atmosferico che si verifica ogni anno e che si è appena manifestato. Si tratta della rottura del vortice polare, l'area di bassa pressione che stazione solitamente sull'Artico e che può influenzare le condizioni meteorologiche soprattutto in Europa settentrionale e Nord America, portando il freddo a latitudini più basse.

"Gli effetti di questo evento non sono però immediati, in Europa e anche in Italia ci si aspetta un abbassamento nelle temperature per metà marzo", dice all'ANSA Rossella Ferretti, docente di Fisica dell'atmosfera all'Università dell'Aquila e direttrice del Cetemps, il centro di eccellenza dell'ateneo per la ricerca climatica e meteorologica a livello internazionale. "La variazione non è automatica, non avviene sempre, e bisogna ricordare che le previsioni meteo possiedono sempre un certo grado di incertezza - aggiunge l'esperta - ma in questo caso è stata stimata una probabilità dell'80% che si verifichi nel nostro continente".

La rottura del vortice polare è dovuta al fenomeno chiamato 'riscaldamento stratosferico improvviso'. Questo avviene quando la stratosfera, la regione dell'atmosfera terrestre che si trova fra i 10 e i 50 chilometri di altitudine, si riscalda in maniera repentina a causa della maggiore quantità di radiazione solare, mentre l'aria fredda scende a quote più basse, dove può influenzare le condizioni meteorologiche.