Rod Stewart, 'Netanyahu stermina i palestinesi, basta armi Gb'

Benyamin Netanyahu "vuole annichilire i palestinesi" e il Regno Unito deve smettere di "fornire armi a Israele" finché non ci sarà la pace. Irrompe sui media britannici lo sdegno di sir Rod Stewart, leggenda del rock nel Regno come negli Usa, intervistato ieri da Radio Times in vista della sua partecipazione la settimana prossima da protagonista, a 80 appena compiuti, all'edizione 2025 del celebre happening musicale del festival di Glastonbury, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Un'intervista in cui il musicista anglo-scozzese ha affrontato argomenti leggeri, ma anche seri, dopo aver rassicurato sui problemi di salute - "un'influenza" - che il mese scorso lo avevano costretto a cancellare alcuni concerti in America. "Quello che Netanyahu sta facendo ai palestinesi - ha affermato rispondendo a qualche domanda sugli scenari di guerra che dilagano nel mondo - è esattamente quello che è stato fatto agli ebrei. Ne vuole l'annichilimento, liberarsi di tutti loro, non so come faccia a dormire la notte". Di qui l'appello a interrompere tutte le forniture militari britanniche a Israele.

Sir Rod non le ha mandate a dire nemmeno al presidente americano Donald Trump. "Lo conosco molto, molto bene", ha premesso, aggiungendo di non avere però al momento più rapporti con lui: "Non posso parlargli - ha tagliato corto - mentre continua a rifornire di armi gli israeliani come fa. Se si va avanti così, come può finire la guerra" a Gaza?