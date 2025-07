Unicredit, 'golden power illegittimo, campagne aggressive'

Gli azionisti di Banco Bpm "sono stati esposti non solo all'uso illegittimo del Golden Power insistentemente invocato da Bpm, ma anche a comunicazioni e campagne ingiustificatamente aggressive e spesso fuorvianti, volte a screditare sia l'offerta che l'offerente". Lo afferma Unicredit dopo che ieri è stata pubblicata la decisione del Tar del Lazio che ha accolto parzialmente il ricorso che ha contestato la legittimità del 'golden power' esercitato dal governo per l'Ops su Banco Bpm. "Unicredit valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva", aggiunge la banca di piazza Gae Aulenti in un comunicato.

Unicredit "sottolinea che la decisione finale riguardo al merito e all'attrattività di qualsiasi offerta dovrebbe sempre spettare agli azionisti", spiegando che "in questo contesto di profonda incertezza, gli azionisti di Bpm potrebbero essere stati privati di un'opzione, i cui termini erano stati equamente stabiliti e, come chiaramente evidenziato da UniCredit al momento del lancio dell'Offerta, avrebbero potuto essere già stati migliorati se ci fosse stato un ordinato processo di Ops".

Unicredit nella nota ripete di valutare "positivamente la decisione del Tar in accoglimento del proprio ricorso. Questa è una prova inequivocabile che il modo in cui il Golden Power è stato utilizzato è illegittimo, tanto da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte. La stessa sentenza, peraltro, di per sé dimostra la fondatezza dei rilievi di UniCredit in merito alle incertezze derivanti dalle prescrizioni del Golden Power e dalla loro applicazione nel caso di specie, richiedendo al Tar quasi 100 pagine per fare chiarezza al riguardo", spiega la banca di piazza Gae Aulenti, aggiungendo che "la fondatezza del ricorso di UniCredit è stata chiaramente sottolineata dal TAR".

A proposito in particolare "alla cessazione delle attività o alla cessione degli asset di UniCredit in Russia (prescrizione che non include i pagamenti, come specificato dal Mef), il Tar ha dichiarato di non avere piena giurisdizione in materia. Come affermato dal Tar, la competenza a valutare la questione è appannaggio della Bce e UniCredit sta già ottemperando alle richieste della Bce", afferma la banca guidata da Andrea Orcel.