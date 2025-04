Riduzione dei tassi sui titoli di Stato italiani dopo upgrade del rating S&P

Prosegue la forte riduzione dei tassi sui titoli di Stato italiani dopo il miglioramento di venerdì sera del rating dell'Italia da parte di S&P: il rendimento sul Btp con scadenza a 10 anni scende di dodici punti base al 3,68%, recuperando gran parte dell'impennata di inizio marzo.

In calo comunque i tassi sui bond di tutta Europa, con quelli del Regno Unito in ribasso fino a 10 punti base, ma in modo meno evidente per i Bund tedeschi, che scendono di quattro 'basis point'.

Il movimento porta a una chiara limatura dello spread nei confronti della Germania, con il differenziale verso la chiusura della seduta sui 116 punti, contro i 119 dell'avvio e i 124 della conclusione di venerdì prima dell'annuncio della decisione di S&P.