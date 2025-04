Re Carlo III e Regina Camilla in visita a Ravenna: omaggio a Dante e incontri istituzionali

Ravenna in festa per l'arrivo di re Carlo III d'Inghilterra e della regina Camilla. Nel centro storico della città romagnola, da Piazza del Popolo, su cui s'affaccia il Municipio a Piazza San Francesco, al fianco della Tomba di Dante, sono tanti i cittadini che attendono, dietro le transenne, la visita della coppia reale tra bandierine italiane e britanniche e un drappo con l''Union Jack' con al centro l'effige della Regina Elisabetta, madre di Carlo.

In base al programma Carlo e Camilla atterreranno all'aeroporto di Forlì - da cui nel pomeriggio decolleranno in direzione Londra - per poi dirigersi a Ravenna. Primo appuntamento una visita alla tomba di Dante dove sarà letta dall'attrice ravennate Ermanna Montanari, la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. Celebrato il Sommo Poeta, re Carlo III visiterà da solo la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia mentre la regina Camilla varcherà la soglia di Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron, aperto di recente e dedicato alla vita e alle opere del celebre poeta inglese.

Nel corso della visita sono previsti un incontro con i rappresentanti delle biblioteche locali e la donazione di libri per ragazzi alla sezione "Holden" della Biblioteca Classense.

Successivamente i reali inglesi si recheranno in Municipio per il consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'80/o anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati, appunto dalle truppe britanniche e canadesi.

Al termine della celebrazione re Carlo III e Camilla dovrebbero affacciarsi al balconcino di Palazzo Merlato, sede del Comune di Ravenna e poi scendere in Piazza del Popolo, per incontrare gli agricoltori colpiti dall'alluvione e visitare un presidio Slow Food.

Infine, il rientro a Forlì per il volo verso Londra.