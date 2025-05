Presentato lo stemma ufficiale di Papa Leone XIV: simboli di Sant'Agostino e mitra al posto della tiara

Un giglio argentato e il cuore sacro adagiato su di un libro chiuso, con le chiavi di San Pietro sullo sfondo e la mitra a sovrastare lo scudo. Questo lo stemma ufficiale di Papa Leone XIV presentato ufficialmente oggi. L'immagine ricalca quella scelta da Robert Francis Prevost quando fu nominato vescovo, compreso il motto "In Illo Uno Unum", (in latino, "Nell'unico Cristo, siamo uno"). Una frase pronunciata da Sant'Agostino nel sermone Esposizione sul Salmo 127. Un altro richiamo al santo sono il cuore sacro ed il libro, simboli dell'Ordine di Sant'Agostino. Anche Leone XIV, come i suoi predecessori da Ratzinger in poi, ha deciso di sostituire la tradizionale tiara con la mitra, così come decise di fare, per primo proprio Benedetto XVI.