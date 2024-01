Polemiche assurde e ideologiche sul calendario di Crosetto

Il calendario dell'Esercito per il 2024 celebra tutti i militari che, dopo aver combattuto nel Regio Esercito durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno scelto di non arrendersi o disertare. È importante sottolineare che tutti, senza eccezione, hanno preso parte attiva alla Lotta di Liberazione e sono stati insigniti della prestigiosa Medaglia d'Oro al Valor Militare tra il 1943 e il 1945. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito le polemiche attuali come pretestuose e ridicole.