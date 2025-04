I rendimenti dei titoli di Stato sono poco mossi in vista della riunione della Bce sulla politica monetaria e la conferenza stampa di Christine Lagarde. Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 119 punti. Il tasso del decennale italiano sale due punti base al 3,72%. In aumento due punti anche il rendimento del bund tedesco al 2,52% e titolo francese al 3,3 per cento.