Pnrr: Mef, domanda VII rata sarà presentata entro fine anno

"Al fine di consentire la presentazione della domanda di pagamento alla Commissione europea" della settima rata del Pnrr "entro la fine dell'anno in corso, le amministrazioni dovranno completare le operazioni" di rendicontazione dei Milestone/Target connessi "entro il 13 dicembre 2024". Lo si legge nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, firmata dal Ragioniere dello Stato Daria Perrotta, e inviata alle Amministrazioni titolari di misure Pnrr, all'Unità di Missione Pnrr e per conoscenza alla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La settima rata del Pnrr - ricorda la circolare - è "pari a complessivi 21 miliardi". Quanto alle attività oggetto di rendicontazione, queste "riguardano gli obiettivi in scadenza nel terzo e nel quarto trimestre del 2024 relativi alle misure Pnrr a titolarità di ciascuna amministrazione centrale".