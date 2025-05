Pink Floyd at Pompeii domina le classifiche degli album e vinili più venduti

Registrato tra le suggestive rovine dell'antico anfiteatro romano di Pompei, è l'album live dei Pink Floyd "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" a conquistare la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, nonché quella dei vinili, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. L'album è uscito in concomitanza con il film, girato nell'ottobre del 1971. La leggendaria band scalza dalla vetta Santana Money Gang, il primo joint album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva. I due mantengono però il comando tra i singoli con Neon. Terza piazza, al debutto per Elodie, con Mi Ami Mi Odi, dodici tracce con le quali l'artista esplora le mille sfumature delle relazioni che viviamo tutti.

Stabili, rispettivamente al quarto e quinto posto, Achille Lauro con Comuni Mortali, suo settimo lavoro in studio, e Olly con Balorda Nostalgia. Perde tre posizioni il rapper Artie5ive con l'album Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Entra al settimo posto Mostro con Metallo e Carne, nuovo lavoro del rapper romano a distanza di due anni da The Illest e dopo un anno dalla pubblicazione del singolo Andare via feat. Shari. Ottava piazza per Bad Bunny con Debí tirar más fotos.

Chiudono la top ten Geolier con Dio lo sa, alla 48/a settimana dalla pubblicazione (nono), e i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (decimi).