Pete Hegseth confermato segretario alla Difesa nonostante opposizione bipartisan

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato di misura la nomina di Pete Hegseth a segretario alla Difesa di Donald Trump, nonostante l'opposizione dell'intero campo democratico e di tre senatori repubblicani. La nomina al Pentagono dell'ex maggiore dell'esercito e conduttore di Fox News, 44 anni, era stata duramente contestata a sinistra.

Tre senatori repubblicani (Susan Collins, Mitch McConnell e Lisa Murkowski) hanno votato contro Hegseth, con un pareggio 50-50 che ha richiesto, per la seconda volta in assoluto, il voto decisivo per un candidato al gabinetto da parte di un vicepresidente in carica.

Solo l'intervento di IJ.D. Vance ha permesso di confermare l'ex anchor di Fox News Pete Hegseth segretario della Difesa degli Stati Uniti, nonostante le accuse di abuso di alcol, molestie sessuali e dubbi sulla sua adeguatezza a guidare il Pentagono.