Trump impone dazi del 100% sui film stranieri per proteggere l'industria Usa

Donald Trump lancia i suoi dazi anche contro l'industria cinematografica straniera, a difesa di quella made in Usa. "Autorizzo il Dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l'istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro Paese e che sono prodotti in paesi stranieri. Vogliamo film realizzati in America, di nuovo!", ha scritto il presidente Usa su Truth.

"L'industria cinematografica americana - sostiene Trump - sta morendo molto velocemente. Altri paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivi per attirare i nostri registi e studi cinematografici lontano dagli Stati Uniti. Hollywood e molte altre aree degli Usa sono devastate. Questo è uno sforzo concertato da parte di altre nazioni e, quindi, una minaccia per la sicurezza nazionale. È, oltre a tutto il resto, un messaggio e una propaganda!"