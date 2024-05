Per Generali utile netto normalizzato di 1,1 miliardi in 3 mesi

Nel primo trimestre Generali ha registrato un utile netto normalizzato di 1,1 miliardi (-9%). Il risultato sarebbe in aumento dell'8% escludendo l'utile non ricorrente realizzato nello stesso periodo dell'anno scorso dalla vendita di un immobile a Londra. L'utile operativo è salito a 1,9 miliardi (+5,5%). I premi lordi sono in aumento a 26,4 miliardi (+21,4%), grazie ad entrambi i segmenti vita e danni e al consolidamento a febbraio di Liberty Seguros. Torna in particolare positiva la raccolta netta vita a 2,3 miliardi interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di gruppo. "Grazie al modello diversificato assicurativo e di asset management e alla solida posizione di capitale, guidata dalla forte generazione normalizzata di capitale, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'", ha affermato il cfo di Generali, Cristiano Borean, a commento dei risultati.