Passera, 'manovra? Per le banche è un sacrificio sostenibile'

L'anticipo della liquidità richiesta a banche e assicurazioni dalla legge di bilancio 2025 "l'ha già giustamente valutata il presidente dell'Abi come un sacrificio sostenibile". E' quanto ha detto a proposito Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di illimity, a margine di Comolake. "Certamente - ha proseguito - nel momento in cui tu non puoi utilizzare per un certo periodo delle Dta, cioè dei meccanismi che riducono le imposte, pagherai subito più imposte, che poi recupererai nel tempo. Quindi è automatico che si tratti di qualcosa che incide sull'ultima linea, sull'utile netto delle banche nei prossimi due anni". Secondo Passera "come diceva Patuelli, è un qualcosa di assolutamente sostenibile". A proposito dell'intervista rilasciata dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli nei giorni scorsi al Corriere, Passera segnala come "anche nell'intervista ci sia lo spirito del settore bancario di voler contribuire a questo momento del Paese".