Partiti di sinistra greci chiedono al governo di cessare cooperazione militare con Israele

In una dichiarazione congiunta, quattro partiti di sinistra greci dell'opposizione hanno esortato il governo guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis a "cessare la cooperazione militare con lo Stato di Israele" e a "condannare in modo esplicito e inequivocabile i crimini commessi dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese". Lo riporta Efsyn. La dichiarazione porta la firma dei partiti di Syriza, Kke, Nea aristerà ('Nuova sinistra') e Plefsi eleftherias ('Rotta della libertà').

La Grecia "deve, in qualità di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prendere iniziative attive, urgenti e chiare per fermare il genocidio contro il popolo palestinese, affrontare la crisi umanitaria e riconoscere uno Stato palestinese sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale", si legge nella dichiarazione, rivolta al premier Mitsotakis e al ministro degli Esteri Giorgos Gerapetritis.