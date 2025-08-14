Giovedì 14 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
14 ago 2025
In lieve rialzo l'indice italiano del gas

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 14 agosto è pari a 35,74 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 13 agosto attestatosi a 35,45 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

