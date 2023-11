Parigi chiede spiegazioni per l'attacco all'Istituto francese di Gaza

L'Istituto francese di Gaza è stato colpito oggi durante un'incursione israeliana, come ha reso noto il Quai d'Orsay. La Francia ha chiesto "immediate spiegazioni" al governo israeliano. Il Ministero degli Esteri ha precisato che al momento dell'assalto all'interno dell'Istituto non c'erano né dipendenti né cittadini francesi. "Siamo stati informati dalle autorità israeliane - si legge in un comunicato del Quai d'Orsay - che l'Istituto francese di Gaza è stato bersaglio di un attacco israeliano. Abbiamo chiesto alle autorità israeliane di fornirci immediatamente, attraverso i canali appropriati, gli elementi tangibili che hanno motivato questa decisione. Al momento dell'attacco, nell'area dell'Istituto non c'erano né dipendenti dell'Istituto né cittadini francesi".