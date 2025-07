Le Giurie Venezia 82, Orizzonti e del Premio De Laurentiis

Sono state definite le Giurie internazionali di Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" della 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (27 agosto-6 settembre 2025), diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. Presieduta - come già annunciato il 28 aprile scorso - dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne, la Giuria internazionale del Concorso Venezia 82 sarà inoltre composta da: il regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé; la regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero; il regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu; il regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof; l'attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres, l'attrice cinese Zhao Tao.

La Giuria Venezia 82 assegnerà ai lungometraggi in Concorso - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Presieduta dalla regista e sceneggiatrice francese Julia Ducournau, la Giuria internazionale Orizzonti sarà inoltre composta da: il regista e videoartista italiano Yuri Ancarani, il critico cinematografico argentino Fernando Enrique Juan Lima, la regista australiana Shannon Murphy, l'artista e regista statunitense RaMell Ross.

La Giuria Orizzonti assegnerà - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

Presieduta dalla regista scozzese Charlotte Wells, la giuria internazionale Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" sarà inoltre composta da: la regista, produttrice ed ex giornalista franco-tunisina Erige Sehiri; il regista e sceneggiatore italiano Silvio Soldini.

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà senza possibilità di ex aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis", e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.