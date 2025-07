Merz, 'non condivido aumento bilancio Ue, porta solo debiti'

"Quello che non condivido è l'estesione del bilancio europeo perché questo porta solo nuovi debiti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Berlino, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa estiva. "L'Ue non ha diritto di indebitarsi da contratto. Ci sono delle possibilità di eccezioni, come nella pandemia. Ma sono eccezioni e non devono diventare la regola. Quello che adesso ci viene incontro è la nuova normalità", ha aggiunto.