Bollini arancioni domenica in 6 città, rischio caldo per fragili

In aumento, domenica, i bollini arancioni del ministero della Salute, che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili. Se domani sono due, Palermo e Perugia, le città in arancione, domenica salgono a sei: oltre a due centri urbani suddetti, Bari, Cagliari, Campobasso e Roma. E' quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero che prende in considerazione 27 centri urbani. Da oggi a domenica non si registra alcun bollino rosso (rischio salute per tutta la popolazione). Tornando al 20 luglio, sono in lieve calo i bollini gialli, che indicano lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore: se ne contano 11 contro i 12 di sabato, mentre sono in aumento rispetto ai 6 di oggi. Proprio la giornata di oggi vede ben 21 bollini verdi (nessun rischio caldo), che domani scenderanno a 13 e domenica a 10. In verde per tutti e tre i giorni rimangono Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. C'è quindi una prevalenza delle città del settentrione.