"L'escalation pericolosa" in Libano "si deve fermare". Lo ha detto oggi il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric durante il briefing con i giornalisti. Dujarric ha parlato in relazione ai raid israeliani che hanno colpito postazioni di Hezbollah in Libano attraverso la Blue Line e ai lanci di missili partiti dal Libano in cui è rimasta uccisa una soldatessa di Israele.